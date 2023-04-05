Въездной туризм: В Россию едут граждане из Китая, Индии и Турции

После того, как пандемия и начало спецоперации на Украине привели к обвалу въездного туризма, интерес иностранных путешественников к России начал медленно оживать.

Туроператоры и системы бронирования отмечают увеличение запросов на поездки в страну, в основном из Китая, Ирана, Турции, Египта и других "дружественных" стран.

Однако участники рынка не ожидают чудес: количество въездных поездок в Россию в этом году, вероятно, значительно уступит показателям 2019 года.