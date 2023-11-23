Турция обсуждает изменения в системе выборов: в поиске компромисса между изменениями и стабильностью

Вопрос о необходимости изменить систему абсолютного большинства при определении победителя на президентских выборах не находит полной поддержки в правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом пишет оппозиционная газета Cumhuriyet.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал идею о том, что действующую систему подсчета, когда победителем на выборах считается кандидат, набравший 50% плюс минимум один голос, стоит пересмотреть. Это, по его мнению, поможет ускорить процесс выборов и упростить его, избавившись от возможных трудностей и проблем.

О том, как именно может быть реформирован принцип определения победителя, пока идут дискуссии. В том числе обсуждаются формулы "40+1" и другие варианты, которые могут быть внесены в проект новой конституции республики, который хотят подготовить Эрдоган и ПСР.

Cumhuriyet отмечает, однако, что внутри ПСР многие функционеры убеждены, что менять принцип абсолютного большинства не нужно. По выражению газеты, ПСР разделилась на две части в этом вопросе. Кроме того, главный соратник правящей партии по предвыборному альянсу Партия националистического движения и ее лидер Девлет Бахчели довольно сдержанно комментируют инициативу президента, заявляя, что этот вопрос требует тщательного обсуждения и консенсуса, но в целом партия не считает необходимым что-либо менять в системе подсчета.

Принцип "50+1" помимо прочего расширяет возможности компромиссов между партиями и позволяет членам небольших партий войти в активную политику. Сейчас у политических сил в Турции нет возможности в одиночку заручиться поддержкой абсолютного большинства электората, чтобы обеспечить победу их кандидата. Для этого партии, иногда и не очень близкие идеологически, вынуждены формировать предвыборные альянсы. Это позволяет получить необходимые голоса на президентских выборах, а также дает возможность не способным самостоятельно преодолеть электоральный барьер партиям провести в парламент своих депутатов по партийным спискам альянса.

Эрдоган и его ПСР последние несколько лет ведут работу по подготовке новой конституции республики. По убеждению президента, действующая с 1982 года конституция, несмотря на многочисленные поправки, все равно отражает дух времени госпереворота и не соответствует современным реалиям. Между тем пока что работа над новым текстом основного закона идет в основном усилиями ПСР, оппозиция не проявляет особой активности в сотрудничестве по этому вопросу.