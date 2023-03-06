Мощное землетрясение от 6 февраля текущего года сделало более 230 тысяч зданий непригодными для использования. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«В 11 затронутых землетрясениями провинциях обрушились, находятся под угрозой обрушения и тяжело повреждены более 230 тысяч зданий»
Однако, лидер государства также сказал о планах построить 405 тысяч жилых единиц и 83 тысячи сельских домов для пострадавших от стихии.
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