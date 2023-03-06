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  • Опубликована сегодня в 20:47

После землетрясения в Турции около 230 тысяч зданий не подлежат восстановлению

Мощное землетрясение от 6 февраля текущего года сделало более 230 тысяч зданий непригодными для использования. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В 11 затронутых землетрясениями провинциях обрушились, находятся под угрозой обрушения и тяжело повреждены более 230 тысяч зданий»

Однако, лидер государства также сказал о планах построить 405 тысяч жилых единиц и 83 тысячи сельских домов для пострадавших от стихии.

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