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  • Опубликована сегодня в 19:28

Турецкие власти планируют снести более 56 тыс. зданий после землетрясения

Последствия землетрясения в Турции чреваты сносу более 56 тыс. зданий, об этом сообщает министерство градостроительства и окружающей среды государства со ссылкой на политика Мурата Курума.

«В затронутых стихией провинциях мы проверили 577 тыс. 689 зданий, что примерно равно 2 млн 665 тыс. квартир. Выявлено 56 тыс. 80 зданий, которые обрушились, или же их необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии»

Турецкие власти, по словам министра, на данный момент разрабатывают проект по возобновлению жилых территорий в 11 провинциях, затронутых природным катаклизмом.

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