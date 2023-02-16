Последствия землетрясения в Турции чреваты сносу более 56 тыс. зданий, об этом сообщает министерство градостроительства и окружающей среды государства со ссылкой на политика Мурата Курума.
«В затронутых стихией провинциях мы проверили 577 тыс. 689 зданий, что примерно равно 2 млн 665 тыс. квартир. Выявлено 56 тыс. 80 зданий, которые обрушились, или же их необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии»
Турецкие власти, по словам министра, на данный момент разрабатывают проект по возобновлению жилых территорий в 11 провинциях, затронутых природным катаклизмом.
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