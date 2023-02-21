Новое землетрясение на юго-востоке Турции ощущалось во многих ближних регионах, включая Анталью, где большое скопление россиян. Однако, по заявлению губернаторства провинции, пострадавших туристов из РФ не оказалось, природный катаклизм не мешает им отдыхать в курортном городе.

«По крайней мере, к нам не поступали сообщения о какой-либо панике и недовольстве», - добавили местные власти

Стоит напомнить, что 20 февраля произошли два новых землетрясения с магнитудой 6,4 и 5,8. Известно, что по меньшей мере 6 человек погибли, почти 300 получили травмы