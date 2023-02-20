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  • Опубликована сегодня в 21:15

Турция подверглась двум новым землетрясениям

Магнитуда недавно произошедших природных катаклизмов оценивается в 6,4 и 5,8, а сам эпицентр расположился в провинции Хатай, где полностью отключили электричество.

Помимо территории Турции, толчки землетрясения проявились в Сирии, Египте, Ливане, Ираке, Палестине и Иордании. На данный момент сообщают о разрушении зданий в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, что 6 февраля произошло губительное землетрясение, которое унесло свыше 35 тысяч жизней. На месте крушений работали спасатели из разных стран, включая представителей российского МЧС.

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