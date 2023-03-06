Президентские выборы и выборы в парламент Турции назначены на 14 мая, сообщил текущий лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган телеканалу TRT Haber, добавив, что соответствующий указ будет подписан 10 марта.

Глава средневосточной страны также указал на необходимость пройти предвыборный этап и сосредоточить всё внимание на ликвидации последствий землетрясений.

Напомним, ранее экс-спикер парламента Турции и бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал незамедлительно отложить планируемые в мае всеобщие выборы, на что нынешний президент ответил отказом.