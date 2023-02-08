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  • Опубликована сегодня в 18:39

Евросоюз окажет материальную помощь Турции и Сирии в размере 6,5 миллионов евро

Евросоюз выделит 6,5 миллионов евро для оказания экстренной помощи Турции и Сирии после сильных землетрясений, об этом написано в релизе Еврокомиссии (ЕК).

"Европейский союз предоставит дополнительную экстренную помощь обеим странам через Механизм гражданской защиты ЕС, а также экстренную гуманитарную помощь на сумму 6,5 миллионов евро", - отмечается в сообщении.

Согласно релизу, первые 3,5 миллиона евро для Сирии будут выделены в виде гуманитарной помощи. У жителей страны появится доступ к воде, убежищам, средствам гигиены. Эта сумма также пойдет на поддержание поисково-спасательных операций.

Что касается Турции, то первая часть от общей суммы будет составлять 3 миллиона для "поддержания усилий по реагированию" на последствия землетрясения в стране.

Известно, что Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич посетит пострадавшие районы Турции 9 февраля для координации действий ЕС.

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