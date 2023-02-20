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  • Опубликована сегодня в 7:41

Лидеры России и Турции вскоре могут обсудить зерновую сделку

Россия и Турция планируют рассмотреть вопрос о заключении зерновой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на проверенный источник. Такая тема, по мнению "проводника", всегда интересует лидеров двух стран и находится на передовых позициях в их повестке дня.

«Не исключено, что лидеры затронут эту тему на переговорах в ближайшее время»

На данный момент дата переговоров еще не назначена.

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