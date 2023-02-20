Россия и Турция планируют рассмотреть вопрос о заключении зерновой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на проверенный источник. Такая тема, по мнению "проводника", всегда интересует лидеров двух стран и находится на передовых позициях в их повестке дня.
«Не исключено, что лидеры затронут эту тему на переговорах в ближайшее время»
На данный момент дата переговоров еще не назначена.
Экономист: В результате кризиса на Украине немецкая экономика потеряла 100 млрд евро в 2022 году
Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы.
Дуда призвал НАТО предоставить гарантии безопасности Украине
По его словам, это придаст дополнительные силы украинским войскам.
Мобилизованных заставили извиняться перед министром обороны
В Сети появилось видео, на котором самарские мобилизованные из ранее расформированного 1444 полка ВС РФ приносят извинения за записанное ими 8 февраля видеообращение.
Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника
Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины