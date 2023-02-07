МЧС России предоставит самолет Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна, возникшего после землетрясения. Об этом ведомство сообщило 7 февраля.
"По обращению турецкой стороны и в соответствии с поручением главы МЧС России Александра Куренкова ведомство направляет самолёт Бе-200 в Турецкую Республику. Самолёт-амфибию планируется применить для оказания помощи в тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна", — цитирует заявление пресс-службы ведомства.
Ранее сообщалось, что пожар в порту турецкого города не удаётся потушить уже второй день. Огонь охватывает всё большую территорию. По данным СМИ, к борьбе с ним привлечён корабль береговой охраны. Контейнеры с грузом загорелись вечером 6 февраля, перевернувшись во время землетрясения.
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