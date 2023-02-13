В турецком городе Адыяман спустя более семи суток после мощного землетрясения из-под завалов спасена шестилетняя девочка, сообщило агентство Anadolu.

По последним данным известно, что количество жертв достигло свыше 31 тыс. человек.

Напомним, что в ночь на 6 февраля произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,7. Этот природный катаклизм привел к серьезным разрушениям не только в Турции, но и в соседнем государстве - Сирии.