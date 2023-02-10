Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН запросила $77 млн с целью обеспечить продуктами питания людей, пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. К текущему моменту 590 тыс. человек в Турции и 284 тыс. в Сирии вынуждены покинуть преждние места жительства.

Напомним, что землетрясение, которое произошло в Турции и Сирии стало самым масштабным в регионе за последние годы и унесло жизни более 22 тыс. человек.