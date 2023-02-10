Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.02.2023 : 72,8949
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.02.2023 : 78,3223
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:28

В турецком Хатае обнаружили тела двоих россиян

В ходе разбора развалов в турецком Хатае, провинции на юге страны, обнаружили тела двух россиян. По данным МЧС России, жертвами землетрясения оказались женщина и один ребенок.

«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребёнок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», - говорится в Telegram ведомства.

Ранее, 9 февраля, сообщалось, что в доме, где предположительно может находиться семья россиян в Хатае, также обнаружили тела двух гражданок Турции.

Мир

Посол России Кулик: Москва готова к возобновлению диалога и сотрудничества с Сеулом

Политик придерживается оптимистического взгляда и надеется, что по мере "нормализации диалога между Москвой и Сеулом возобновится и активный делегационный обмен на различных уровнях"

Читать полностью

"Я просто не готов сделать это": Байден заявил, что не принял решения об участие в президентской гонке 2024 года

Ранее он говорил, что возраст его е беспокоит.

Читать полностью

Общество

В музее Нью-Йорка переименовали картину

В музее Нью-Йорка переименовали картину "Русская танцовщица" Эдгара Дега

Теперь полотно импрессиониста выставлено под названием "Танцовщица в украинском наряде"

Читать полностью

Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея

Ранее эту должность занимала Елена Проничева, которая с недавних пор стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи

Читать полностью

Новости