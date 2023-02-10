В ходе разбора развалов в турецком Хатае, провинции на юге страны, обнаружили тела двух россиян. По данным МЧС России, жертвами землетрясения оказались женщина и один ребенок.
«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребёнок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», - говорится в Telegram ведомства.
Ранее, 9 февраля, сообщалось, что в доме, где предположительно может находиться семья россиян в Хатае, также обнаружили тела двух гражданок Турции.
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