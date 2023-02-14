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  • Опубликована сегодня в 20:08

Глава МИД Армении посетит Турцию 15 февраля

В связи с разрушительным землетрясением в Турции глава МИД Армении Арарат Мирзоян снова совершит визит в пострадавшую страну, чтобы выразить свои соболезнования. Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Министр Мирзоян после встречи с министром Чавушоглу (Мевлютом) в Анкаре посетит Адыяман, где также работает поисково-спасательная группа из Армении"

Ранее встреча двух дипломатов состоялась на Дипломатическом форуме в Анталье.

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