В связи с разрушительным землетрясением в Турции глава МИД Армении Арарат Мирзоян снова совершит визит в пострадавшую страну, чтобы выразить свои соболезнования. Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Министр Мирзоян после встречи с министром Чавушоглу (Мевлютом) в Анкаре посетит Адыяман, где также работает поисково-спасательная группа из Армении"

Ранее встреча двух дипломатов состоялась на Дипломатическом форуме в Анталье.