Новая порция гуманитарного груза для пострадавшей от землетрясения Турции на этот раз отправлена Арменией, в данный момент, грузовики пересекли закрытую сухопутную границу, сообщил пресс-секретарь МИД государства на Кавказе Ваан Унанян.

"Грузовики с гуманитарной помощью пересекли мост Маргара на границе (Армении и Турции - ИФ) и направляются в пострадавший от землетрясения регион"

Ранее Армения направила в Турцию и Сирию спасателей.

Стоит напомнить, что между двумя странами нет дипломатических отношений, а граница между государствами закрыта с 1993 года из-за карабахского конфликта.