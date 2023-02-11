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  • Опубликована сегодня в 10:59

Пресс-секретарь МИД Унанян: "Сегодня Армения направила гуманитарную помощь в Турцию"

Новая порция гуманитарного груза для пострадавшей от землетрясения Турции на этот раз отправлена Арменией, в данный момент, грузовики пересекли закрытую сухопутную границу, сообщил пресс-секретарь МИД государства на Кавказе Ваан Унанян.

"Грузовики с гуманитарной помощью пересекли мост Маргара на границе (Армении и Турции - ИФ) и направляются в пострадавший от землетрясения регион"

Ранее Армения направила в Турцию и Сирию спасателей.

Стоит напомнить, что между двумя странами нет дипломатических отношений, а граница между государствами закрыта с 1993 года из-за карабахского конфликта.

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