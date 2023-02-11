Новая порция гуманитарного груза для пострадавшей от землетрясения Турции на этот раз отправлена Арменией, в данный момент, грузовики пересекли закрытую сухопутную границу, сообщил пресс-секретарь МИД государства на Кавказе Ваан Унанян.
"Грузовики с гуманитарной помощью пересекли мост Маргара на границе (Армении и Турции - ИФ) и направляются в пострадавший от землетрясения регион"
Ранее Армения направила в Турцию и Сирию спасателей.
Стоит напомнить, что между двумя странами нет дипломатических отношений, а граница между государствами закрыта с 1993 года из-за карабахского конфликта.
Таджикистан и Королевство Тонга установили дипломатические отношения
Встреча прошло 10 февраля в Нью-Йорке. Соответствующее коммюнике подписали постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат и постоянный представитель Королевства Тонга при ООН Вилиами Ваинга Тоне
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Сирены прозвучали в Полтавской, Сумской и Харьковской частях страны
Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК "Вагнер"
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову рассказал, как устроена внутренняя идеология ЧВК "Вагнер".
«Пушкинской картой» воспользовались 7,5 млн кинозрителей
Возможность оплаты билета по «Пушкинской карте» стала ключевой причиной выбора фильма, сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко