Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.04.2023 : 80,6713
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.04.2023 : 88,1294
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:36

СМИ: США хотят "посадить на престол" Турции "второго Зеленского"

В планах Америки - сделать так, чтобы президентом Турции стал "второй Зеленский", а сама страна примерила на себе роль условной Украины. Об этом проинформировала турецкое онлайн-издание Haber 7 в последней своей статье.

На данный момент, как написано в статье, США готовят "грязный план" в отношении Турции, планируя задействовать в этом турецкую оппозицию. Сам Вашингтон рассчитывает добиться конфронтации в Черноморском регионе и ухудшения турецко-российских отношений.

Ранее, в марте текущего года, оппозиция Турции сообщила, что в случае ее победы в выборах она напомнит России о своём членстве в Североатлантическом альянсе.

Мир

Глава Кипра поднялся на борт американской атомной подлодки

Субмарина находится в порту Лимасола

Читать полностью

В Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, связанных с событиями на Украине

Основные причины арестов - оскорбления, повреждения имущества, вандализм и насилие

Читать полностью

Общество

Холодный климат продлевает жизнь

Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.

Читать полностью

Госдума разработала законопроект о запрете использования ароматизированных жидкостей для вейпов

Перечень соответствующих никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками установит кабмин

Читать полностью

Новости