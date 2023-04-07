В планах Америки - сделать так, чтобы президентом Турции стал "второй Зеленский", а сама страна примерила на себе роль условной Украины. Об этом проинформировала турецкое онлайн-издание Haber 7 в последней своей статье.

На данный момент, как написано в статье, США готовят "грязный план" в отношении Турции, планируя задействовать в этом турецкую оппозицию. Сам Вашингтон рассчитывает добиться конфронтации в Черноморском регионе и ухудшения турецко-российских отношений.

Ранее, в марте текущего года, оппозиция Турции сообщила, что в случае ее победы в выборах она напомнит России о своём членстве в Североатлантическом альянсе.