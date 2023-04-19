Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.04.2023 : 81,6028
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.04.2023 : 89,5713
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:13

Глава МИД Турции: "Весь мир ненавидит Америку"

Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции, считает, что США является врагом номер 1 на мировой арене для всех стран, а Европа хорошо исполняет роль пешки, которой так изысканно играет Вашингтон. Его слова приводит газета Aydınlık.

"Америка продолжает терять репутацию,... весь мир ненавидит Америку"

Турецкий политик также прокомментировал отношение стран Африки к нынешней политической обстановке, сказав, что они "ненавидят госдуарства, которые их эксплуатируют".

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США ослеплены ненавистью к России.

Мир

Перевоз украинской агропродукции через Польшу начнется 20 апреля

Ранее власти Варшавы запретили транзит для Киева

Читать полностью

Meta намерена уволить еще 4 тыс. сотрудников

Причина тому - сложная ситуация на рынке

Читать полностью

Общество

Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России

Причина тому - частые угрозы со стороны недругов

Читать полностью

"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству

Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербур﻿га, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.

Читать полностью

Новости