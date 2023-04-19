Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции, считает, что США является врагом номер 1 на мировой арене для всех стран, а Европа хорошо исполняет роль пешки, которой так изысканно играет Вашингтон. Его слова приводит газета Aydınlık.
"Америка продолжает терять репутацию,... весь мир ненавидит Америку"
Турецкий политик также прокомментировал отношение стран Африки к нынешней политической обстановке, сказав, что они "ненавидят госдуарства, которые их эксплуатируют".
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США ослеплены ненавистью к России.
Перевоз украинской агропродукции через Польшу начнется 20 апреля
Ранее власти Варшавы запретили транзит для Киева
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"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.