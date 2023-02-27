Российская агропромышленность и аммиак довольно востребованы на мировом рынке, поэтому Турция и страны ООН хотят получить от Запада надежных гарантий, что продукция РФ будет доступна для продажи. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на проверенный источник.
«Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причём чтобы это было обнародовано»
На данный момент есть проблемы с логистикой, страховкой и оплатой товаров. Такая ситуация не устраивает многих стран.
Ранее отмечалось, что конкретные сроки продления зерновой сделки пока не обсуждались.
Ведутся переговоры между Узбекистаном и Литвой по вопросу транзита грузовиков
Переговоры начали в связи с введением Польшей запрета на транзит через белорусско-польскую границу
Российская артиллерия расстреляла перевалочную базу ВСУ в Херсонской области
В результате точного попадания уничтожены шесть единиц бронетехники, среди украинских военных есть погибшие и раненые.
Зять Шойгу Столяров обругал сторонника спецоперации на Донбассе
Зять дочери министра обороны Ксении Шойгу, блогер Алексей Столяров поставил лайк под пацифистским постом журналиста Юрия Дудя* о годовщине начала спецоперации.
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.