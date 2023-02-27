Российская агропромышленность и аммиак довольно востребованы на мировом рынке, поэтому Турция и страны ООН хотят получить от Запада надежных гарантий, что продукция РФ будет доступна для продажи. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на проверенный источник.

«Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причём чтобы это было обнародовано»

На данный момент есть проблемы с логистикой, страховкой и оплатой товаров. Такая ситуация не устраивает многих стран.

Ранее отмечалось, что конкретные сроки продления зерновой сделки пока не обсуждались.