Анкара готовится к визиту президента России Владимира Путина. Об этом пишут турецкие СМИ, ссылаясь на собственные источники.

По имеющейся информации, Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились о встречи в ходе недавнего телефонного разговора и должны обсудить широкий спектр вопросов, вместе посетить зону землетрясений на юго-востоке республики.

При этом источник в администрации турецкого президента пока не подтверждают информацию о визите Путина в Анкару.

Турция является важным экономическим партнером России, особенно в торговле энергоносителями. В 2020 году, Турция была вторым по величине покупателем российской нефти после Китая. Кроме того, Россия экспортирует в Турцию газ, уголь, алюминий и другие товары.

С другой стороны, Турция является важным потребителем российских товаров и услуг. Российские компании поставляют в Турцию металлургическую продукцию, химическую продукцию, машиностроительную продукцию и другие товары.