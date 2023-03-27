Анкара готовится к визиту президента России Владимира Путина. Об этом пишут турецкие СМИ, ссылаясь на собственные источники.
По имеющейся информации, Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились о встречи в ходе недавнего телефонного разговора и должны обсудить широкий спектр вопросов, вместе посетить зону землетрясений на юго-востоке республики.
При этом источник в администрации турецкого президента пока не подтверждают информацию о визите Путина в Анкару.
Турция является важным экономическим партнером России, особенно в торговле энергоносителями. В 2020 году, Турция была вторым по величине покупателем российской нефти после Китая. Кроме того, Россия экспортирует в Турцию газ, уголь, алюминий и другие товары.
С другой стороны, Турция является важным потребителем российских товаров и услуг. Российские компании поставляют в Турцию металлургическую продукцию, химическую продукцию, машиностроительную продукцию и другие товары.
Богданов прокомментировал скорую встречу заместителей глав МИД РФ, Турции, Ирана и Сирии
Приём необходимо перенести из-за обязательного праздника Рамадан
Посол РФ направляется в Ливию для возобновления работы дипмиссии
Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Богданов
Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году
Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального
Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге
Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки.