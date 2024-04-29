Невролог Мария Шаповалова предупредила о рисках развития лекарственно-индуцированной головной боли при частом употреблении обезболивающих, особенно тех, которые содержат кофеин. Регулярное превышение количества в 10-15 таблеток в месяц может привести к хронической мигрени и постепенному увеличению дозы из-за уменьшения эффективности медикаментов.

Шаповалова советует использовать препараты без кофеина для уменьшения риска и рекомендует обратиться к неврологу при наличии симптомов мигрени, таких как сильная головная боль, тошнота, и затуманенное зрение, сообщает МедикФорум.

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