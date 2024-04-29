Россия ответила Западу на конфискацию имущества, сообщает издание Sohu.
Издание считает, что Россия в конце концов совершила шаг — теперь США окажутся в затруднительном положении и лишатся возможности отступить.
Редакция заявляет, что правительство России, посмотрев, что американский банк JPMorgan Chase собирается покинуть Россию, через суд распорядились о прекращении любой активности этого банка в стране, включая его движимое и недвижимое имущество, а также акции российского филиала данного конгломерата.
В статье отмечается, что это было реакцией на действия США по замораживанию российских имущественных ценностей.
"Вашингтон просчитался — Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — пишет Sohu.
24 апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял превентивные меры по иску ВТБ к организациям крупнейшего мирового инвестиционного банка JPMorgan Chase на 439,5 миллиона долларов.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов на сумму приблизительно 300 миллиардов евро. В МИД этот поступок назвали кражей.
Фото: www.flickr.com/Pavel Kazachkov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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