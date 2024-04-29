Россия ответила Западу на конфискацию имущества, сообщает издание Sohu.

Издание считает, что Россия в конце концов совершила шаг — теперь США окажутся в затруднительном положении и лишатся возможности отступить.

Редакция заявляет, что правительство России, посмотрев, что американский банк JPMorgan Chase собирается покинуть Россию, через суд распорядились о прекращении любой активности этого банка в стране, включая его движимое и недвижимое имущество, а также акции российского филиала данного конгломерата.

В статье отмечается, что это было реакцией на действия США по замораживанию российских имущественных ценностей.

"Вашингтон просчитался — Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — пишет Sohu.

24 апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял превентивные меры по иску ВТБ к организациям крупнейшего мирового инвестиционного банка JPMorgan Chase на 439,5 миллиона долларов.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов на сумму приблизительно 300 миллиардов евро. В МИД этот поступок назвали кражей.

Фото: www.flickr.com/Pavel Kazachkov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)