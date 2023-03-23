Более 300 человек арестованы в связи с обрушением зданий, которые произошли при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.

По его словам, в настоящий момент начаты следственные мероприятия в отношении 1364 человек, из которых 302 задержаны, а 312 получили ордера на арест. Кроме того, еще 64 подозреваемых скончались во время или сразу после землетрясений 6 февраля, передает РИА "Новости".

Также Эрдоган отметил, что из числа задержанных 106 человек являются подрядчиками строительства домов, а еще 18 осуществляли конструктивные изменения в структуре зданий. При этом, по словам турецкого лидера, все здания, построенные в непосредственной близости от сейсмических разломов, были возведены до 1999 года, когда вступили в силу новые правила возведения сейсмоустойчивых зданий.

В настоящее время в Турции существуют определенные нормы и стандарты, которые регулируют проектирование и строительство сейсмоустойчивых зданий. Например, Турецкий институт стандартов разработал стандарты, которые охватывают все аспекты строительства, начиная от проектирования до выбора строительных материалов и обслуживания зданий.