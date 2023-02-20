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  • Опубликована сегодня в 0:17

Новые землетрясения в Турции унесли жизни трех граждан

В результате новых землетрясений в Турции погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"В результате двух землетрясений в Хатае погибли три человека, ранения получили 219 человек", — заявил министр.

Напомним, в понедельник 20 февраля в Турции произошли еще два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 баллов.

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