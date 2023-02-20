В результате новых землетрясений в Турции погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
"В результате двух землетрясений в Хатае погибли три человека, ранения получили 219 человек", — заявил министр.
Напомним, в понедельник 20 февраля в Турции произошли еще два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 баллов.
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