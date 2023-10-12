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Тейлор Грин заявила о тупике с кандидатурой спикера конгресса США
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  • Опубликована сегодня в 2:25

Тейлор Грин заявила о тупике с кандидатурой спикера конгресса США

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин выразила мнение о том, что процесс выбора кандидата на пост спикера законодательного собрания достиг тупика, сообщает "Lenta.ru".

Этой точкой зрения она поделилась с журналистами, подчеркнув, что дальнейшие закрытые дискуссии не имеют смысла и лишь тратят время.

Грин предложила переместить дискуссию на уровень всей Палаты представителей и начать процесс голосования. Ранее в Палате представителей было принято решение об отставке текущего спикера Кевина Маккарти, и 216 законодателей поддержали это решение. Временно эту должность занял Патрик Макгенри, представитель штата Северная Каролина.

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