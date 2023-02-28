В Туапсе на Индустриальной улице случился пожар: в ночь с 27 на 28 февраля пламя разгорелось на территории нефтебазы и распространилось на площади 200 кв.м. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ЧП началось в 02:15 и завершилось ближе к 03:00, для устранения огня привлекли 32 человека и 11 единиц техники.
"Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет"
Глава Туапсинского района Сергей Бойко с уверенностью сообщил, что поводов для беспокойства нет, все находится под контролем ведомства.
В Краматорске разгрузили 11 вагонов боеприпасов раздражающего действия 19 февраля
Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде, сами вагоны были обозначены надписями "Стройматериалы" и "Цемент"
В Краматорск доставили химвещества в сопровождении иностранцев 10 февраля
"Состав" полученного груза состоит из 16 герметичных металлических ящиков, половина которых имела знак химической опасности
В России разработали противоаллергенную вакцину на некоторые продукты
Медикамент сможет защитить аллергиков от орех, яблок, а также пыльцы березы
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
Поправки предлагается внести в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию"