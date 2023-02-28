В Туапсе на Индустриальной улице случился пожар: в ночь с 27 на 28 февраля пламя разгорелось на территории нефтебазы и распространилось на площади 200 кв.м. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ЧП началось в 02:15 и завершилось ближе к 03:00, для устранения огня привлекли 32 человека и 11 единиц техники.

"Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет"

Глава Туапсинского района Сергей Бойко с уверенностью сообщил, что поводов для беспокойства нет, все находится под контролем ведомства.