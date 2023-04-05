Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его юристы не видят перспектив у уголовного дела против него, возбужденного прокуратурой Нью-Йорка. Об этом сообщил сам политик во время выступления перед СМИ.

Трамп подчеркнул, что сам прокурор прекрасно понимает, что данное дело не имеет перспектив. Об этом же говорят все эксперты и юристы.

Напомним, во вторник ,4 апреля, суд Манхэттена предъявил Трампу обвинения по 34 пунктам в подлоге финансовых документов.