Бывший президент США Дональд Трамп назвал уголовное преследование против него вмешательством в выборы на самом высоком уровне, произошедшим впервые в истории страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом Трамп прокомментировал информацию о том, что присяжные округа Манхэттен в Нью-Йорке проголосовали за предъявление ему обвинений.
Политик подчеркнул, что прокурор Элвин Брагга выполняет грязную работу в интересах президента США Джо Байдена.
Речь идет о деле, связанным с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы были заплачены деньги за молчание о романе с Трампом.
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Обвинение в адрес Трампа расценили как попытку вмешаться в выборы президента США
Предъявление обвинений Дональду Трампу является попыткой вмешательства в предстоящие выборы главы государства. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.
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