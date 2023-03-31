Бывший президент США Дональд Трамп назвал уголовное преследование против него вмешательством в выборы на самом высоком уровне, произошедшим впервые в истории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Трамп прокомментировал информацию о том, что присяжные округа Манхэттен в Нью-Йорке проголосовали за предъявление ему обвинений.

Политик подчеркнул, что прокурор Элвин Брагга выполняет грязную работу в интересах президента США Джо Байдена.

Речь идет о деле, связанным с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы были заплачены деньги за молчание о романе с Трампом.