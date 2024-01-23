В ходе захватывающих событий на первых в стране праймериз в Нью-Гэмпшире бывший президент Дональд Трамп, похоже, одержит уверенную победу, что может привести к досрочному завершению гонки за республиканскую номинацию. Сильный перевес Трампа в опросах вывел его вперед, в то время как его главному сопернику Никки Хейли предстоит нелегкая борьба за поддержку независимых избирателей.
Еще одна значительная победа Трампа может фактически закрепить за ним доминацию, оставив единственного конкурента Ники Хейли перед сложным выбором будущего своей кампании. Однако неожиданное поражение в штате может изменить динамику гонки один на один.
Никки Хейли, политик из Южной Каролины, моложе своего опонента на 25 лет и строит свою компанию именно на разнице в возрасте. Избиратели часто упоминают возраст Хейли как одну из причин своей поддержки ее — и Хейли подчеркнула это в своей кампании, призывая к ограничению срока полномочий и тестам на умственную пригодность. Также несмотря на недавние неудачи, Хейли по-прежнему настроена на длительную кампанию, делая упор на демократические принципы, а не на коронации.
В преддверии праймериз в Нью-Гэмпшире кампания Трампа рассчитывает на сильные результаты, чтобы ускорить процесс праймериз и накопить ресурсы для длительной борьбы с Байденом. Стратегический ход включает в себя усилия, направленные на то, чтобы отговорить Хейли от участия в гонке
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию.
Ученые из Великобритании обнаружили новый опасный патоген
Английские ученые обнаружили опасный патоген, ранее неизвестный науке, в крови пастуха, госпитализированного с признаками лихорадки в больницу Святого Томаса. Бактерия принадлежит к группе Variovorax, обитающей в почве, и, по предварительным данным, мужчина мог заразиться ею во время работы с животными.
Telegram внедрил новые функции
Telegram внедрил новые обновления, которые позволяют пользователям управлять видимостью времени прочтения личных сообщений. Теперь в чатах один на один можно увидеть точное время открытия отправленного сообщения, при этом каждый пользователь может самостоятельно настроить, кто имеет доступ к этой информации.
Человечество в будущем может полностью перейти на искусственные продукты питания
В будущем человечество, по мнению диетолога Алексея Кабанова, перейдет на искусственные продукты питания, основанные на микробах. Инновационные продукты уже появляются на рынке, но успех зависит от исследований, ценовой политики и спроса покупателей.