В ходе захватывающих событий на первых в стране праймериз в Нью-Гэмпшире бывший президент Дональд Трамп, похоже, одержит уверенную победу, что может привести к досрочному завершению гонки за республиканскую номинацию. Сильный перевес Трампа в опросах вывел его вперед, в то время как его главному сопернику Никки Хейли предстоит нелегкая борьба за поддержку независимых избирателей.

Еще одна значительная победа Трампа может фактически закрепить за ним доминацию, оставив единственного конкурента Ники Хейли перед сложным выбором будущего своей кампании. Однако неожиданное поражение в штате может изменить динамику гонки один на один.

Никки Хейли, политик из Южной Каролины, моложе своего опонента на 25 лет и строит свою компанию именно на разнице в возрасте. Избиратели часто упоминают возраст Хейли как одну из причин своей поддержки ее — и Хейли подчеркнула это в своей кампании, призывая к ограничению срока полномочий и тестам на умственную пригодность. Также несмотря на недавние неудачи, Хейли по-прежнему настроена на длительную кампанию, делая упор на демократические принципы, а не на коронации.

В преддверии праймериз в Нью-Гэмпшире кампания Трампа рассчитывает на сильные результаты, чтобы ускорить процесс праймериз и накопить ресурсы для длительной борьбы с Байденом. Стратегический ход включает в себя усилия, направленные на то, чтобы отговорить Хейли от участия в гонке