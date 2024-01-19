Экс-президент Америки — Дональд Трамп рассказа, что важно поддерживать хорошие отношения с лидерами стран, у которых есть ядерное оружие.

"Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин… у меня были переговоры с председателем Си, у меня прекрасные отношения", — поделился в прямом эфире Fox News Трамп.

Трамп высказался и о выборах в 2016 году, отметив, что, если бы на выборах в 2016 году выиграла Хилари Клинт, то началась бы ядерная война с Северной Кореей.

Он также отметил, что ситуация на Украине началась из-за Байдана, если бы он не вывел войска из Афганистана, то такого положения можно было избежать, а так, президент Америки показал свою слабость.

Отметим, что И Дональд Трамп и Джо Байден выдвинули свои кандидатуры на выборы президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года