Адвокат Дональда Трампа раскрыл возможные последствия преследования экс-президента США

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Джон Сауэр заявил, что возможное уголовное преследование его клиента может привести к непредсказуемым последствиям, открыв "ящик Пандоры", который создаст прецедент для судебных исков против всех предыдущих американских президентов. Эту информацию распространило агентство РИА Новости.

"Если начать судебное преследование президента за его официальные действия, это может привести к серьезным последствиям. Нацию это может поставить в трудное положение", — отметил Сауэр.

Ранее стало известно, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк, Летиция Джеймс, обратилась в суд с требованием о взыскании с экс-президента Дональда Трампа $370 млн в рамках расследования по делу о завышении стоимости активов Trump Organization. Прокуратура считает, что именно на эту сумму Трамп получил выгоду от предполагаемых недобросовестных схем. Кроме того, Джеймс запросила запрет на совершение недвижимостных сделок в штате Нью-Йорк для Трампа и двух других сотрудников его организации.

Суд рассматривает дело о мошенничестве в отношении Trump Organization и ее владельца с сентября 2022 года. По утверждению обвинения, компания завышала стоимость активов с целью получения более выгодных условий кредитования и страхования, причем предполагаемая завышенная сумма составляет от $2,23 млрд до $3,6 млрд.

В то же время защита Трампа утверждает, что стоимость недвижимости могла подвергаться изменениям под воздействием различных факторов со времени предполагаемых нарушений.