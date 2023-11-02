Трамп планирует революцию в высшем образовании: создание бесплатного онлайн-университета

Бывший президент США Дональд Трамп, если он будет переизбран на президентских выборах в 2024 году, намерен внести радикальные изменения в сферу высшего образования, запустив онлайн-университет с бесплатным обучением для студентов. Эту информацию раскрыла газета Politico, получившая сведения о планах экс-политика.

Согласно изданию, Трамп планирует официально представить свой проект в предвыборном ролике. Новый университет будет называться "Американская академия" и будет финансироваться из федерального бюджета. Чтобы поддержать свой проект, Трамп предлагает ввести налог на фонды крупных частных университетов, включая Гарвард. Главной целью этого университета будет предоставление бесплатного образования и возможности получения высшего образования тем, кто давно покинул учебу. В настоящее время в США количество таких людей составляет более 40 миллионов.

Политик утверждает, что в новом университете не будет допущено "левых или джихадистских" идеологий. Он подчеркивает, что США тратят на высшее образование больше денег, чем любая другая страна, и считает важным пересмотреть эту ситуацию.

Согласно планам экс-президента, "Американская академия" будет засчитывать ранее пройденные курсы студентов в других учебных заведениях и выдавать дипломы, которые будут иметь высокую ценность при поиске работы в федеральных органах власти. Представители предвыборного штаба Трампа сообщили газете, что еще не определено, кто будет руководить новым университетом. Планируется введение надзора за учреждением со стороны государственных органов, назначенных президентом, или комиссии, финансируемой частными организациями.

Планы Трампа контрастируют с инициативой текущего президента США, Джо Байдена, о бесплатном обучении, которая предполагает частичное списание студенческих кредитов на сумму сотен миллионов долларов. Это представляет собой альтернативный путь, цель которого - обеспечить доступное образование в колледжах без значительных бюджетных затрат. Politico отмечает, что для реализации этого проекта Трампу необходима поддержка Конгресса.