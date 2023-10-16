Трамп считает, что Байден лишь читает тексты, написанные другими

Экс-президент Соединенных Штатов Донaльд Трамп заявил, что текущий президент Джо Байден ограничивается чтением заранее подготовленных текстов и применением готовых ответов на вопросы журналистов.

"У меня есть великолепные авторы речей, но гораздо интереснее говорить не по скрипту. И вы считаете, что Байден сможет справиться с этим так же? Я сомневаюсь, он ограничивается чтением (текстов, подготовленных его командой — прим. ТАСС)", — отметил Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова. Кроме того, он подчеркнул, что на пресс-конференциях Байден полагается на готовые ответы на вопросы журналистов.

Ранее Илон Маск высказал мнение, что "настоящим" президентом США является не Байден, а тот, кто управляет его телесуфлером.

Джо Байден отпраздновал свой 80-й день рождения в ноябре прошлого года. В его публичных выступлениях время от времени происходят некоторые недоразумения. В июле 2022 года Байден использовал технические подсказки от телесуфлера в дополнение к основному тексту своего выступления.

Республиканцы используют эти моменты в политической борьбе, чтобы вызвать вопросы о способностях главы государства продолжать управлять Соединенными Штатами как с умственной, так и с физической точки зрения. Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.