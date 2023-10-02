Дональд Трамп высказался по поводу иска о мошенничестве против себя

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что иск о мошенничестве представляет собой обман и постановку. Трамп заявил это перед началом судебного процесса, в котором сам он и его компания Trump Organization являются ответчиками, сообщило агентство РИА Новости.

Дональд Трамп подчеркнул, что иск о гражданском иске не имеет пострадавших сторон и является недобросовестным. Он также утверждает, что это дело — результат манипуляций и провокации. Бывший президент США считает, что коррумпированные окружные и генеральные прокуроры нацелены на нанесение ему ущерба в предвыборной кампании, и поэтому он рассматривает их действия как преступление.

Ранее судья Артур Энгорон в Нью-Йорке вынес решение, что Дональд Трамп и его компания Trump Organization должны нести ответственность за мошенничество. Судья пришел к выводу, что они обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно завышая стоимость активов и преувеличивая объем чистого капитала.