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Дональд Трамп высказался по поводу иска о мошенничестве против себя
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  • Опубликована сегодня в 19:10

Дональд Трамп высказался по поводу иска о мошенничестве против себя

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что иск о мошенничестве представляет собой обман и постановку. Трамп заявил это перед началом судебного процесса, в котором сам он и его компания Trump Organization являются ответчиками, сообщило агентство РИА Новости.

Дональд Трамп подчеркнул, что иск о гражданском иске не имеет пострадавших сторон и является недобросовестным. Он также утверждает, что это дело — результат манипуляций и провокации. Бывший президент США считает, что коррумпированные окружные и генеральные прокуроры нацелены на нанесение ему ущерба в предвыборной кампании, и поэтому он рассматривает их действия как преступление.

Ранее судья Артур Энгорон в Нью-Йорке вынес решение, что Дональд Трамп и его компания Trump Organization должны нести ответственность за мошенничество. Судья пришел к выводу, что они обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно завышая стоимость активов и преувеличивая объем чистого капитала.

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