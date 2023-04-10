Среди наиболее частых ошибок во время Тотального диктанта оказались слова "сызмальства" и "кардинально", рообщила руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.

"Пальма первенства в этом году за двумя словами. Это слово «кардинально», которое люди упорно пишут как «координально»... Второе «любимое» слово - это слово «сызмальства». Такое народное, просторечное, разговорное, понятное, но девять вариантов написания мы выявили"

Помимо выше указанных лексем, пострадали и слова "извне", "понапрасну". По словам проверяющих, в этих случаях они также увидели различные варианты, как можно исковеркать именитые наречия.

Напомним, что Тотальный диктант прошел 8 апреля на территории многих городов России. На родине акции в Новосибирске тексты на проверку сдали почти 4,5 тыс. человек.