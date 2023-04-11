В 2022 году количество трудящихся в России в возрасте до 35 лет сократилось на 1,33 млн человек и составило 21,5 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Трудящихся женщин за указанный период сократилось на 8,5%, а мужчин — на 3,5%. Больше всего рынок потерял рабочих в возрасте от 25 до 29 лет — 724 тыс. человек.