В 2022 году количество трудящихся в России в возрасте до 35 лет сократилось на 1,33 млн человек и составило 21,5 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Трудящихся женщин за указанный период сократилось на 8,5%, а мужчин — на 3,5%. Больше всего рынок потерял рабочих в возрасте от 25 до 29 лет — 724 тыс. человек.
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