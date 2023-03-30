В результате активной перестрелки, устроенной ВСУ на территории Троицкого в ЛНР, семь мирных жителей получили ранения: были использованы РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Кроме этого, украинские войска повредили корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин.

Иной обстрел, произошедший на территории Ясиноватой ДНР, подверг опасности трех гражданских: они получили ранения.