В результате активной перестрелки, устроенной ВСУ на территории Троицкого в ЛНР, семь мирных жителей получили ранения: были использованы РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Кроме этого, украинские войска повредили корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин.
Иной обстрел, произошедший на территории Ясиноватой ДНР, подверг опасности трех гражданских: они получили ранения.
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