Эксперт Мкртчян рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок

Эксперт из Альянса туристических агентств, вице-президент Алексан Мкртчян, рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок, особенно для тех, кто хочет провести выходные недалеко от дома. Согласно специалисту, наиболее экономичным вариантом является отдых в пределах своего региона, использование автомобиля или электрички для перемещения. Такой подход позволяет сэкономить не только на транспортных расходах, но и на размещении.
Например, жители Москвы могут выбрать отдых в Подмосковье или по Малому Золотому кольцу России. Жителям Краснодарского края рекомендуется обратить внимание на отдых в горах Адыгеи, где цены значительно ниже, чем, к примеру, на горнолыжном курорте "Красная Поляна". Жители Владивостока могут обнаружить интересные заповедники, отели "релакс" и недорогие санатории в пределах Приморского края.
Мкртчян также отмечает, что традиционно самые высокие цены в новогодний период наблюдаются в санаториях Кавказских Минеральных Вод и на Черноморском побережье. В то время как санатории на среднем Урале или в Поволжье могут быть в два или три раза более доступными, сообщает Москва24.
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