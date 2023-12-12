Эксперт Мкртчян рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок

Эксперт из Альянса туристических агентств, вице-президент Алексан Мкртчян, рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок, особенно для тех, кто хочет провести выходные недалеко от дома. Согласно специалисту, наиболее экономичным вариантом является отдых в пределах своего региона, использование автомобиля или электрички для перемещения. Такой подход позволяет сэкономить не только на транспортных расходах, но и на размещении.

Например, жители Москвы могут выбрать отдых в Подмосковье или по Малому Золотому кольцу России. Жителям Краснодарского края рекомендуется обратить внимание на отдых в горах Адыгеи, где цены значительно ниже, чем, к примеру, на горнолыжном курорте "Красная Поляна". Жители Владивостока могут обнаружить интересные заповедники, отели "релакс" и недорогие санатории в пределах Приморского края.

Мкртчян также отмечает, что традиционно самые высокие цены в новогодний период наблюдаются в санаториях Кавказских Минеральных Вод и на Черноморском побережье. В то время как санатории на среднем Урале или в Поволжье могут быть в два или три раза более доступными, сообщает Москва24.