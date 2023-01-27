Уровень тревоги россиян составил 50%, спокойствие ощущают примерно 45% граждан страны. Об следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".

Половина россиян (50%) ответили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, неделей ранее этот показатель составлял 52%.

Спокойное настроение преобладает у окружения 45% россиян, неделей ранее так отвечали 42% граждан.