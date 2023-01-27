Уровень тревоги россиян составил 50%, спокойствие ощущают примерно 45% граждан страны. Об следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".
Половина россиян (50%) ответили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, неделей ранее этот показатель составлял 52%.
Спокойное настроение преобладает у окружения 45% россиян, неделей ранее так отвечали 42% граждан.
Посольство Азербайджана в Иране подверглось атакам
В результате атаки один сотрудник посольства погиб, еще один получил ранение.
Россия и Белоруссия взаимно признали визы
Теперь иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительных документов.
Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ
В Петербурге 27 января состоится празднование памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Многие герои, пережившие тяжелые испытания, не смогут посетить мероприятия.
Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии
Артиста могут признать иностранным агентом.