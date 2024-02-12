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Правительство приняло решение о реализации третьего этапа строительства БАМа
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  • Опубликована сегодня в 16:19

Правительство приняло решение о реализации третьего этапа строительства БАМа

Правительство приняло решение о начале реализации третьего этапа расширения БАМа. Расширение этой железнодорожной магистрали позволит увеличить провозную способность до 255 миллионов тонн в год.

Предполагается, что на третьем этапе инфраструктурного проекта будут созданы дублёры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей и ещё один мост через Амур.

Программа капитального ремонта магистрали будет продлена до 2045 г.

Эти меры разработаны правительством по итогам заседания IV Железнодорожного съезда в декабре 2023 г. по прямому куказанию Владимира Путина. Президент неоднократно подчёркивал необходимость развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока в связи с ростом товарооборота с Китаем и дружественными государствами Азии.

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