Муж Дарьи Треповой Дмитрий Рылов скрывается за границей, чтобы не попасть в список мобилизованных. Об этом сообщает телеканал RT, добавив, что супруг также является членом Либертарианской партии, подписантом движения "Свободы Навальному" и приверженцем умного голосования.
Трепова и Рылов были активными участниками оппозиционного движения: участвовали в антивоенном митнге от 25 февраля прошлого года, просматривали новости СМИ-иноагентов. Russia Today также уточняется, что сама Трепова была подписана на группы, яро пропагандирующие алкоголизм и наркоманию.
Напомним, что СК РФ сообщил о задержании Дарьи Треповой, на которую повешено убийство Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский.
В культурной столице России произошел теракт: 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский.
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