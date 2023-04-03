Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 77,3233
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 84,1116
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:22

СК: задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова

Разыскиваемая Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве военного корреспондента Максима Фомина, или другими словами, Владлена Татарского, задержана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Следственный Комитет России в своём Telegram.

"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова"

Напомним, что в культурной столице России произошел теракт: 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский.

Мир

МИД КНР сообщил о готовности Китая укреплять связи с Россией и Индией на фоне глубоких изменений в мире

Ведомство назвало эти государства крупными и влиятельными

Читать полностью

Парламентские выборы в Финляндии потрясли премьера страны

Финский премьер-министр Санна Марин потрясена результатами парламентских выборов. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Читать полностью

Общество

Пригожин: Командиры

Пригожин: Командиры "Вагнера" водрузили в Бахмуте флаг в память о Владлене Татарском

Российский флаг установили над Бахмутом в знак того, что город юридически взят под контроль.

Читать полностью

Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей

Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

Читать полностью

Новости