Разыскиваемая Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве военного корреспондента Максима Фомина, или другими словами, Владлена Татарского, задержана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Следственный Комитет России в своём Telegram.
"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова"
Напомним, что в культурной столице России произошел теракт: 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский.
МИД КНР сообщил о готовности Китая укреплять связи с Россией и Индией на фоне глубоких изменений в мире
Ведомство назвало эти государства крупными и влиятельными
Парламентские выборы в Финляндии потрясли премьера страны
Финский премьер-министр Санна Марин потрясена результатами парламентских выборов. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Пригожин: Командиры "Вагнера" водрузили в Бахмуте флаг в память о Владлене Татарском
Российский флаг установили над Бахмутом в знак того, что город юридически взят под контроль.
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки