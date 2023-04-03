Разыскиваемая Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве военного корреспондента Максима Фомина, или другими словами, Владлена Татарского, задержана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Следственный Комитет России в своём Telegram.

"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова"

Напомним, что в культурной столице России произошел теракт: 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский.