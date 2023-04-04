Штабная тренировка ВВС и ПВО проводится в Белоруссии

Учение военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) активно протекает на территории Белоруссии. Руководит штабной тренировкой командующий ВВС и войсками ПВО полковник Андрей Лукьянович, а сами военные действа будут проходить в период с 4 по 6 апреля текущего года. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

"В ходе тренировки отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск (сил)"

Ранее стало известно, что мехбригада Вооружённых сил Белоруссии выполнила упражнение по поражению танка условного противника на дальности около 3,5 тыс. м.