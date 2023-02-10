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  • Опубликована сегодня в 8:31

Российские спецподразделения активно тренируются перед заброской в зону спецоперации

Российские штурмовые отряды круглосуточно отрабатывают боевые навыки на полигонах в Донбассе, видео опубликовало Минобороны России.

Во время тренировок штурмовые отряды ведут огонь из стрелкового оружия, им активно помогают минометные расчеты и огнеметчики с РПО-А "Шмель". Военные отрабатывают маневрирование и тактические приемы в составе групп, а также штурм и зачистку окопов и блиндажей противника.

В Минобороны уточнили, что огневая и тактическая подготовка проводится ежедневно по несколько часов. Учения проходят под руководством опытных инструкторов.

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