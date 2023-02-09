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  • Опубликована сегодня в 16:50

Путин: иностранные компании после ухода с российского рынка терпят убытки

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал уход иностранных компаний с российского рынка, сказав, что тем самым западные бренды терпят огромные убытки. Об этом он сообщил на заседании наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив".

"Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах - многие просто душу вкладывали", - пояснил Путин.

Что касается отечественного производства, то, как сказал лидер России, компании и предприниматели с успехом справляются со сложившейся ситуацией после прекращения работы мировых брендов на территории страны.

"Ничего не рухнуло и не разваливается. Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно"

Путин также уточнил, что товары отечественной разработки должны стать предметом национальной гордости и завоевывать международные рынки, замыкаться на российском - плохая идея.

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