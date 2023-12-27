В Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4, как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр толчков находится в 62 км к северо-западу от города Адыяман, где проживает около 223 тыс. человек.
Очаг землетрясения расположен на глубине 5 км.
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