В Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4, как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр толчков находится в 62 км к северо-западу от города Адыяман, где проживает около 223 тыс. человек.

Очаг землетрясения расположен на глубине 5 км.