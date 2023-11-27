Таиланд приглашает российских туристов на зимние каникулы, предлагая скидки до 80% с конца декабря по конец февраля

Управление по туризму Таиланда (TAT) разработало акцию под названием "Удивительные привилегии для экспатов в Таиланде". В рамках этой акции туристам предоставляются значительные скидки до 80% на различные услуги, включая проживание, рестораны, путешествия и оздоровительные процедуры. Также доступ к национальным паркам по всей стране будет предоставлен бесплатно, сообщает Российская Газета.

Для использования скидок необходимо зарегистрироваться на специальном веб-сайте "Привилегии для экспатов" и предъявить полученный промокод вместе с паспортом в соответствующих заведениях. Туристы также будут получать напоминания об акции через смс при покупке сим-карт в Таиланде.