Подарок от Китая: Хайнань и Гонконг открывают свои двери для российских туристов

С 23 декабря в России возобновляются прямые авиарейсы в Гонконг после долгого перерыва. Китайские туроператоры рекомендуют россиянам посетить остров Хайнань вместе с этим. Это предоставляет россиянам еще один шанс отпраздновать Новый год в азиатской стране, причем без необходимости оформления визы, сообщает Аргументы И Факты.

Новый этап в путешествиях

Несмотря на радостное возвращение прямых рейсов в Гонконг, эксперты считают, что отдых в этом направлении на данный момент не считается дешевым. В конце декабря стоимость билета на маршруте Москва — Гонконг — Москва начинается от 60 тысяч рублей без багажа и от 73,3 тысячи рублей с багажом на одного пассажира. Однако в новогодний период стоимость перелета, ожидаемо, будет выше: билеты на вылет 30 декабря и возвращение 7 января стоят от 130 тысяч рублей с багажом на одного. После новогодних праздников тарифы снижаются, и билет с багажом обходится в 73-77 тысяч рублей.

По рекомендации China Travel, у российских туристов есть два основных варианта посещения Гонконга: 2-3 ночи в Гонконге с поездкой в Макао или комбинированный тур "Гонконг + Хайнань". В первом случае туристы могут насладиться азиатским колоритом, а во втором — объединить экскурсионный отдых с пляжным. Гонконг традиционно служил удобным транзитным хабом при перелетах в различные страны, особенно в сфере электроники.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе объясняет, что Гонконг был популярным направлением для бизнес-туристов, участвующих в отраслевых выставках. Гражданам России не требуется виза для пребывания в Гонконге до 14 дней, а на Хайнань, где действует свой безвизовый режим, принимают рейсы из Гонконга, рассматривая его как третью страну, что также обеспечивает россиянам безвизовый въезд. В случае перелета на Хайнань со стыковкой в любом городе материкового Китая потребуется виза. Эти особенности следует учитывать при планировании новогодних каникул.

Гонконг — это увлекательное направление, согласен председатель Совета Ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.

"Это может стать отличным хабом. Прямая перевозка на Хайнань доступна, и для российских туристов нет необходимости в визе, ни в Гонконге (до 14 дней), ни из Гонконга на Хайнань. На Хайнань можно прилететь из любой точки мира, за исключением материкового Китая. Таким образом, это будет безвизовая поездка", — поясняет эксперт.

Популярность туров на Хайнань останется высокой, так как это направление было востребовано у россиян до пандемии, считает Львов.

"До пандемии у россиян был более широкий выбор направлений для проведения новогодних каникул. Затем перелеты были приостановлены. Но, по моему мнению, спрос на Хайнань сохранится и будет расти. Прогнозировать ценовую политику Хайнаня сейчас сложно. Однако можно утверждать, что будут туры на любой бюджет: как дешевые, так и дорогие", — подчеркивает эксперт Львов.