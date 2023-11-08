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Представлен список направлений, где все еще можно комфортно отдохнуть в ноябре
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  • Опубликована сегодня в 13:38

Представлен список направлений, где все еще можно комфортно отдохнуть в ноябре

Аналитики сервиса Tutu составили рейтинг городов, которые предоставляют комфортную теплую атмосферу в это время года. В этот список вошли шесть привлекательных направлений.

  1. Астрахань: этот город позволяет насладиться золотой осенью без снега. Здесь вы найдете красивую набережную с множеством кафе и ресторанов. Автобусные туры доступны, чтобы осмотреть главные достопримечательности этого старинного города.

  2. Волгоград: для ценителей истории России, Волгоград предлагает возможность посетить знаменитый Мамаев курган и пройтись вдоль реки Волги, что обеспечит незабываемые впечатления. Также доступны прогулки на теплоходе.

  3. Краснодар: Черное море — это не только Сочи. Краснодар богат ухоженными парками, старинными купеческими домами и уютными ресторанами, что делает его привлекательным местом для путешественников.

  4. Сочи: температура в Сочи в ноябре держится выше 15 градусов. Город предлагает парки с экзотическими растениями, прыжки на тарзанке в "Скайпарке" и полеты на воздушном шаре в "Солохаул парке" — все, чтобы навсегда запомнить поездку.

  5. Геленджик: в этом курортном городке средний уровень ясных дней составляет 250. Геленджик предлагает не только самую длинную набережную в Европе, но и чистую нетронутую экзотическую природу.

  6. Дербент: любителей древней архитектуры ждут в Дербенте, где находится одна из самых старых мечетей в России. Вдобавок, воздух Каспийского моря и местная кухня с традициями Кавказа обещают привлекательный опыт для путешественников.

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