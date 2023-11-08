Представлен список направлений, где все еще можно комфортно отдохнуть в ноябре

Аналитики сервиса Tutu составили рейтинг городов, которые предоставляют комфортную теплую атмосферу в это время года. В этот список вошли шесть привлекательных направлений.

Астрахань: этот город позволяет насладиться золотой осенью без снега. Здесь вы найдете красивую набережную с множеством кафе и ресторанов. Автобусные туры доступны, чтобы осмотреть главные достопримечательности этого старинного города.

Волгоград: для ценителей истории России, Волгоград предлагает возможность посетить знаменитый Мамаев курган и пройтись вдоль реки Волги, что обеспечит незабываемые впечатления. Также доступны прогулки на теплоходе.

Краснодар: Черное море — это не только Сочи. Краснодар богат ухоженными парками, старинными купеческими домами и уютными ресторанами, что делает его привлекательным местом для путешественников.

Сочи: температура в Сочи в ноябре держится выше 15 градусов. Город предлагает парки с экзотическими растениями, прыжки на тарзанке в "Скайпарке" и полеты на воздушном шаре в "Солохаул парке" — все, чтобы навсегда запомнить поездку.

Геленджик: в этом курортном городке средний уровень ясных дней составляет 250. Геленджик предлагает не только самую длинную набережную в Европе, но и чистую нетронутую экзотическую природу.