В Новосибирской области 10 февраля объявляется день траура в связи с частичным обрушением жилого дома из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщает губернатор Андрей Травников в своём Telegram.

«Завтра, 10 февраля, на территории Новосибирской области объявляется день траура»

По последним данным, в результате трагедии погибли 8 человек. Травников выразил соболезнования семьям погибших.