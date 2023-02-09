В Новосибирской области 10 февраля объявляется день траура в связи с частичным обрушением жилого дома из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщает губернатор Андрей Травников в своём Telegram.
«Завтра, 10 февраля, на территории Новосибирской области объявляется день траура»
По последним данным, в результате трагедии погибли 8 человек. Травников выразил соболезнования семьям погибших.
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