Блокировка трассы из Часова Яра в Артемовск может стать решающим шагом в освобождении города. Таким образом ВСУ потеряют последний канал для снабжения своей группировки. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение", — пояснил советник.
По его словам, сейчас трасса находится под постоянным огневым контролем российских сил. Кроме того, добавил Кимаковский, освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР, о чем стало известно накануне, приближает момент полного окружения Артемовска.
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