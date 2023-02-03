Блокировка трассы из Часова Яра в Артемовск может стать решающим шагом в освобождении города. Таким образом ВСУ потеряют последний канал для снабжения своей группировки. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение", — пояснил советник.

По его словам, сейчас трасса находится под постоянным огневым контролем российских сил. Кроме того, добавил Кимаковский, освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР, о чем стало известно накануне, приближает момент полного окружения Артемовска.